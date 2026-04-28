Фернандеш догнал Озила по ассистам за сезон в АПЛ

28 Апреля 2026 02:00
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш повторил достижение Месута Озила по количеству голевых передач за сезон в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz, в матче 34-го тура против "Брентфорда" (2:1) португалец отдал две результативные передачи, доведя их общее число в текущем сезоне АПЛ до 19.

Таким образом, Фернандеш сравнялся с бывшим полузащитником "Арсенала" Месутом Озилом.

Больше ассистов за один сезон в истории Премьер-лиги оформляли только Тьерри Анри и Кевин де Брейне - по 20.

В текущем сезоне во всех турнирах на счету Фернандеша 8 голов и 20 результативных передач в 33 матчах.

İdman.Biz
