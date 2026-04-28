Карвахаль остался недоволен действиями партнера по "Реалу"

28 Апреля 2026 01:44
Защитник "Реала" Дани Карвахаль выразил недовольство действиями одного из игроков команды во время матча против "Бетиса".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, футболист, находясь на скамейке запасных, был недоволен игрой своего конкурента Трента Александера-Арнольда.

В одном из эпизодов Трент возвращался из атаки в оборону без спешки, несмотря на то, что мяч находился на его фланге и соперник развивал атаку. В этот момент Карвахаль на скамейке показал жестами, имитируя медленный бег партнера.

Напомним, что встреча "Бетиса" и "Реала" завершилась вничью 1:1. После этого мадридский клуб отстает от лидирующей "Барселоны" на 11 очков.

Новости по теме

Фернандеш догнал Озила по ассистам за сезон в АПЛ
02:00
Мировой футбол

Фернандеш догнал Озила по ассистам за сезон в АПЛ

Выше португальца только Анри и де Брейне

"Эспаньол" вновь не смог победить, сыграв вничью с "Леванте"
01:07
Мировой футбол

"Эспаньол" вновь не смог победить, сыграв вничью с "Леванте"

Безвыигрышная серия команды достигла 16 матчей

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брентфорд"
01:00
Мировой футбол

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брентфорд" - ВИДЕО

"Красные дьяволы" укрепили позиции в тройке лидеров

Серия А: ничья "Лацио" и "Удинезе" и победа "Кальяри" над "Аталантой"
00:59
Мировой футбол

Серия А: ничья "Лацио" и "Удинезе" и победа "Кальяри" над "Аталантой" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В матчах 34-го тура команды подарили результативные игры и неожиданные развязки

"Реал" связался с известным тренером
00:48
Мировой футбол

"Реал" связался с известным тренером

Мадридцы продолжают поиск нового главного тренера
"Фенербахче" уволил Тедеско с поста главного тренера
27 Апреля 23:44
Мировой футбол

"Фенербахче" уволил Тедеско с поста главного тренера

Клуб объявил о кадровых изменениях после решения совета директоров

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря
25 Апреля 05:11
Мировой футбол

"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря

Стороны не могут договориться о сумме перехода Алисона