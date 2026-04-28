Карвахаль остался недоволен действиями партнера по "Реалу"

Защитник "Реала" Дани Карвахаль выразил недовольство действиями одного из игроков команды во время матча против "Бетиса".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, футболист, находясь на скамейке запасных, был недоволен игрой своего конкурента Трента Александера-Арнольда.

В одном из эпизодов Трент возвращался из атаки в оборону без спешки, несмотря на то, что мяч находился на его фланге и соперник развивал атаку. В этот момент Карвахаль на скамейке показал жестами, имитируя медленный бег партнера.

Напомним, что встреча "Бетиса" и "Реала" завершилась вничью 1:1. После этого мадридский клуб отстает от лидирующей "Барселоны" на 11 очков.