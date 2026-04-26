26 Апреля 2026
RU

Скандал на вечере бокса: поединок за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

Бокс
Новости
26 Апреля 2026 06:20
38
Вечер бокса в турецком Трабзоне, в рамках которого состоялось противостояние представителей Турции и России, завершился массовой дракой.

Как сообщает İdman.Biz, местный боксер Эмирхан Калкан вышел на ринг против россиянина Сергея Горохова в бою за титул чемпиона мира по версии UBO. В третьем раунде между сторонами вспыхнул конфликт.

Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку, участниками которой стали десятки человек.

Из-за инцидента бой был прерван, по факту случившегося начато расследование.

İdman.Biz
Тэги:

