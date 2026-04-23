24 Апреля 2026
Сахиль Бабаев переизбран президентом Федерации бокса Азербайджана - ФОТО

23 Апреля 2026 20:36
Состоялось общее собрание Федерации бокса Азербайджана с участием министра молодежи и спорта Фарида Гаибова. В ходе встречи генеральный секретарь Наги Сафаров представил отчет о деятельности организации за 2022–2026 годы, сообщает İdman.Biz.

Было отмечено, что благодаря государственной поддержке азербайджанские боксеры за последние четыре года завоевали на международных турнирах 650 медалей: 178 золотых, 165 серебряных и 307 бронзовых. Помимо спортивных достижений, внимание уделялось развитию инфраструктуры в регионах и подготовке квалифицированных судей и тренеров.

По итогам голосования Сахиль Бабаев был переизбран президентом федерации на следующий четырехлетний срок. Вице-президентами стали Натиг Гасанов и Вагиф Кязымов, а Фуад Гаджиев и Ровшан Гусейнов вошли в состав Правления. В завершение Сахиль Бабаев поблагодарил за доверие и наметил планы развития бокса на ближайшее будущее.

İdman.Biz
