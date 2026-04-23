Азербайджанский боксер одержал еще одну победу на Кубке мира

Азербайджанский боксер Наби Искендеров (70 кг) одержал очередную победу на Кубке мира, который проходит в бразильском Фос-ду-Игуасу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, представитель сборной в 1/8 финала встретился с Муроджоном Ашуралиевым из Таджикистана.

Искендеров выиграл все три раунда и добился уверенной победы со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28).

Завтра азербайджанский спортсмен проведет четвертьфинальный бой против Фаруха Тохтассунова из Казахстана.

Отметим, что Искендеров стал четвертым представителем сборной Азербайджана, пробившимся в 1/4 финала Кубка мира. Еще один боксер команды сегодня поборется за выход в эту стадию турнира.