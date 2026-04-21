21 Апреля 2026 08:00
Легендарный боксер готов провести бой с экс-футболистом "Арсенала"

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший заявил о готовности провести выставочный бой с экс-футболистом "Арсенала" Тьерри Анри.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport Bible, 57-летний американец отметил, что согласится на такой поединок при наличии достойного финансового предложения.

"Если предложат хорошие деньги, почему бы и нет? Это повод снова привести себя в форму. Я не собираюсь делать это просто так, но за правильную сумму согласился бы", - заявил Джонс-младший.

При этом он подчеркнул, что в последнее время не участвует в подобных проектах, считая большинство из них не стоящими внимания, однако такой бой может стать исключением.

İdman.Biz
