На Флойда Мейвезера подали в суд в США за неуплату аренды частного самолета

На бывшего чемпиона мира по боксу американца Флойда Мейвезера подали судебный иск, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Complex.

Согласно иску, поданному в округе Лос‑Анджелес, авиакомпания требует от Мейвезера и нескольких его соответчиков более 105 тысяч долларов за услуги, связанные с чартерным рейсом 2025 года. В иске утверждается, что Мейвезер не покрыл расходы после использования услуг частной авиации.

Истец требует погашения долга, начисления процентов и компенсации дополнительных убытков.

48‑летний Мейвейзер — экс‑чемпион мира в пяти весовых категориях, непобежденный боксер, одержавший 50 побед в 50 поединках на профессиональном ринге.