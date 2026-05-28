Азербайджанские боксеры завоевали пять медалей в Батуми

В Батуми завершился международный турнир по боксу.

Как сообщает İdman.Biz, сборная Азербайджана под руководством тренера Эльбруса Рзаева завоевала на соревнованиях пять медалей - одну золотую, одну серебряную и три бронзовые.

Победителем турнира в составе национальной команды стал Билалхабаши Назаров (50 кг), выигравший все свои поединки и поднявшийся на высшую ступень пьедестала.

Кенан Наджафов (+90 кг) завоевал серебряную медаль. Бронзовыми призерами соревнований стали Тайфур Алиев (60 кг), Али Абдуллаев (65 кг) и Аббасгулу Шадлински (75 кг).