Верхувен потребовал реванш после поражения Усику

Экс-чемпион Glory Рико Верхувен прокомментировал поражение от Александра Усика в титульном поединке, который прошел в Египте.
Как сообщает İdman.Biz, нидерландский боец опубликовал пост в социальных сетях после завершения боя.
Напомним, Александр Усик победил Верхувена нокаутом в 11-м раунде и сохранил титул.
После поединка Рико намекнул на спорный характер концовки боя.
"Оставьте эмоции в стороне. Просто посмотрите на судейские записки. Оставалась всего одна секунда до начала 12-го и последнего раунда. Двигаемся дальше и становимся только сильнее!" - написал Верхувен.
Также нидерландец выразил уважение украинскому боксеру и предложил провести реванш.
"Уважение Александру Усику, для меня было честью разделить с тобой ринг. Давайте устроим реванш!" - отметил боец.
К публикации Верхувен прикрепил скрин судейских записок.
Для Александра Усика эта победа стала 25-й в профессиональной карьере. Украинец по-прежнему остается непобежденным на профи-ринге.