Верхувен потребовал реванш после поражения Усику

Экс-чемпион Glory Рико Верхувен прокомментировал поражение от Александра Усика в титульном поединке, который прошел в Египте.

Как сообщает İdman.Biz, нидерландский боец опубликовал пост в социальных сетях после завершения боя.

Напомним, Александр Усик победил Верхувена нокаутом в 11-м раунде и сохранил титул.

После поединка Рико намекнул на спорный характер концовки боя.

"Оставьте эмоции в стороне. Просто посмотрите на судейские записки. Оставалась всего одна секунда до начала 12-го и последнего раунда. Двигаемся дальше и становимся только сильнее!" - написал Верхувен.

Также нидерландец выразил уважение украинскому боксеру и предложил провести реванш.

"Уважение Александру Усику, для меня было честью разделить с тобой ринг. Давайте устроим реванш!" - отметил боец.

К публикации Верхувен прикрепил скрин судейских записок.

Для Александра Усика эта победа стала 25-й в профессиональной карьере. Украинец по-прежнему остается непобежденным на профи-ринге.