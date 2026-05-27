27 Мая 2026
RU

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Мировой футбол
Обзор
27 Мая 2026 11:24
33
Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финал Лиги конференций проводится позже финала Лиги Европы, несмотря на то, что ЛЕ остается более престижным турниром в системе еврокубков.

Как сообщает İdman.Biz, причина связана не со статусом соревнований, а с календарной и телевизионной логикой УЕФА.

После запуска Лиги конференций с сезона-2021/2022 европейский футбольный союз выстроил финальную часть еврокубкового сезона так, чтобы каждый решающий матч получил отдельный игровой день и максимальное внимание аудитории.

До появления Лиги конференций финал Лиги Европы традиционно проходил в мае за несколько дней до финала Лиги чемпионов. Когда УЕФА добавила третий клубный турнир, его финал был поставлен на следующую неделю после финала ЛЕ.

Таким образом, практика появилась с первого же сезона Лиги конференций. В 2022 году финал Лиги Европы состоялся 18 мая, а финал Лиги конференций - 25 мая. С тех пор такая очередность фактически стала стандартной: сначала проходит финал Лиги Европы, затем финал Лиги конференций, а клубный сезон УЕФА завершает финал Лиги чемпионов.

При этом иерархия турниров не меняется. Лига чемпионов остается главным еврокубком, Лига Европы занимает второе место по значимости, а Лига конференций является третьим турниром. Более поздняя дата финала ЛК связана не с его более высоким статусом, а с желанием УЕФА развести финалы по отдельным слотам и дать каждому турниру самостоятельную аудиторию.

Добавим, что финал Лиги конференций сезона 2025/26 состоится сегодня в немецком Лейпциге между английским "Кристал Пэлас" и испанским "Райо Вальекано". Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лэмпард получил главный тренерский приз в Англии
12:04
Мировой футбол

Лэмпард получил главный тренерский приз в Англии

Наставник "Ковентри Сити" вывел клуб в Премьер-лигу и выиграл Чемпионшип

Автор покера в ворота "Карабаха" может перейти в "Барселону"
11:04
Мировой футбол

Автор покера в ворота "Карабаха" может перейти в "Барселону"

Каталонцы могут приобрести Энтони Гордона вместо Хулиана Альвареса
Илкай Гюндоган допустил возвращение в "Манчестер Сити"
10:45
Мировой футбол

Илкай Гюндоган допустил возвращение в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Галатасарая" не исключил работу в тренерском штабе английского клуба

Бывший футболист сборной Греции скончался в возрасте 49 лет
09:40
Мировой футбол

Бывший футболист сборной Греции скончался в возрасте 49 лет

Андзас Параскевас выступал за "Олимпиакос" и участвовал в еврокубках

"Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" сыграют в финале Лиги конференций
09:27
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" сыграют в финале Лиги конференций

Лига конференций получила самый неожиданный финал сезона
Защитник сборной Германии продлит контракт с "Реалом"
08:24
Мировой футбол

Защитник сборной Германии продлит контракт с "Реалом"

Стороны уже согласовали условия нового соглашения

Самое читаемое

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Мая 01:54
Мировой футбол

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Ювентус" остался без ЛЧ
Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО
25 Мая 13:08
Другое

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО

44-летняя женщина сумела спастись с помощью запасного парашюта

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках