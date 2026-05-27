Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финал Лиги конференций проводится позже финала Лиги Европы, несмотря на то, что ЛЕ остается более престижным турниром в системе еврокубков.

Как сообщает İdman.Biz, причина связана не со статусом соревнований, а с календарной и телевизионной логикой УЕФА.

После запуска Лиги конференций с сезона-2021/2022 европейский футбольный союз выстроил финальную часть еврокубкового сезона так, чтобы каждый решающий матч получил отдельный игровой день и максимальное внимание аудитории.

До появления Лиги конференций финал Лиги Европы традиционно проходил в мае за несколько дней до финала Лиги чемпионов. Когда УЕФА добавила третий клубный турнир, его финал был поставлен на следующую неделю после финала ЛЕ.

Таким образом, практика появилась с первого же сезона Лиги конференций. В 2022 году финал Лиги Европы состоялся 18 мая, а финал Лиги конференций - 25 мая. С тех пор такая очередность фактически стала стандартной: сначала проходит финал Лиги Европы, затем финал Лиги конференций, а клубный сезон УЕФА завершает финал Лиги чемпионов.

При этом иерархия турниров не меняется. Лига чемпионов остается главным еврокубком, Лига Европы занимает второе место по значимости, а Лига конференций является третьим турниром. Более поздняя дата финала ЛК связана не с его более высоким статусом, а с желанием УЕФА развести финалы по отдельным слотам и дать каждому турниру самостоятельную аудиторию.

Добавим, что финал Лиги конференций сезона 2025/26 состоится сегодня в немецком Лейпциге между английским "Кристал Пэлас" и испанским "Райо Вальекано". Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.