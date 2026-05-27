27 Мая 2026
RU

Илкай Гюндоган допустил возвращение в "Манчестер Сити"

Мировой футбол
Новости
27 Мая 2026 10:45
11
Илкай Гюндоган допустил возвращение в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Галатасарая" Илкай Гюндоган в будущем может вернуться в "Манчестер Сити" уже в новой роли.

Как сообщает İdman.Biz, 35-летний немецкий футболист не исключил, что после завершения игровой карьеры может войти в тренерский штаб "горожан".

"Мы уже шутили на эту тему с женой, а также были разговоры с людьми в клубе. Конечно, такая вероятность есть. Это вполне возможно. В "Манчестер Сити" как футболист я добился всего, так почему бы не попробовать себя в другой роли?" - заявил Гюндоган.

Напомним, что Гюндоган на протяжении многих лет выступал за "Манчестер Сити" и выиграл с клубом ряд крупных трофеев.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Бывший футболист сборной Греции скончался в возрасте 49 лет
09:40
Мировой футбол

Бывший футболист сборной Греции скончался в возрасте 49 лет

Андзас Параскевас выступал за "Олимпиакос" и участвовал в еврокубках

"Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" сыграют в финале Лиги конференций
09:27
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" сыграют в финале Лиги конференций

Лига конференций получила самый неожиданный финал сезона
Защитник сборной Германии продлит контракт с "Реалом"
08:24
Мировой футбол

Защитник сборной Германии продлит контракт с "Реалом"

Стороны уже согласовали условия нового соглашения

"Рома" выкупила форварда у "Астон Виллы" за 25 млн евро
07:19
Мировой футбол

"Рома" выкупила форварда у "Астон Виллы" за 25 млн евро

Нидерландский форвард подписал контракт с римским клубом до 2030 года

Лука Модрич решил уйти из "Милана"
06:13
Мировой футбол

Лука Модрич решил уйти из "Милана"

Хорватский ветеран рассчитывал помочь клубу завоевать путевку в Лигу чемпионов
Луис Энрике признал силу "Арсенала" перед финалом ЛЧ
05:24
Мировой футбол

Луис Энрике признал силу "Арсенала" перед финалом ЛЧ

Тренер парижан назвал лондонцев лучшей оборонительной командой Европы

Самое читаемое

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Мая 01:54
Мировой футбол

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Ювентус" остался без ЛЧ
Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО
25 Мая 13:08
Другое

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО

44-летняя женщина сумела спастись с помощью запасного парашюта

"Манчестер Юнайтед" может подписать двух игроков "Вест Хэма"
24 Мая 11:00
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" может подписать двух игроков "Вест Хэма"

Манкунианцы следят за Боуэном и Фернандешем