Илкай Гюндоган допустил возвращение в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Галатасарая" Илкай Гюндоган в будущем может вернуться в "Манчестер Сити" уже в новой роли.

Как сообщает İdman.Biz, 35-летний немецкий футболист не исключил, что после завершения игровой карьеры может войти в тренерский штаб "горожан".

"Мы уже шутили на эту тему с женой, а также были разговоры с людьми в клубе. Конечно, такая вероятность есть. Это вполне возможно. В "Манчестер Сити" как футболист я добился всего, так почему бы не попробовать себя в другой роли?" - заявил Гюндоган.

Напомним, что Гюндоган на протяжении многих лет выступал за "Манчестер Сити" и выиграл с клубом ряд крупных трофеев.