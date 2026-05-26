Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанские клубы, которые представят страну в еврокубках, уже активно работают на трансферном рынке.

Как передает İdman.Biz, по сообщениям местных СМИ, "Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" не только ищут усиление, но и готовятся к заметным изменениям в составах. Речь идет как об уже состоявшихся переходах и уходах, так и о наиболее обсуждаемых слухах, которые фигурируют сразу в нескольких источниках.

Наиболее конкретная ситуация пока у "Карабаха". Агдамский клуб уже оформил два трансфера в линию атаки. Команду Гурбана Гурбанова пополнили французский вингер Джали Муаддиб и шведский нападающий Закрия Саво. При этом "Карабах" уже расстался с Эммануэлем Аддаи, Рамилем Шейдаевым и Сами Ммае, а Торал Байрамов продолжит карьеру в Турции.

Вокруг состава агдамцев есть и другие заметные темы. По сообщениям местных СМИ, Эльвин Джафаргулиев может покинуть команду, а его агент уже говорил о вероятности ухода футболиста. Также обсуждается будущее польского вратаря Матеуша Кохальски. В СМИ появилась информация, что он может уйти из "Карабаха", а клуб рассматривает вариант с голкипером из Боснии и Герцеговины, имя которого пока не разглашается.

Еще один яркий слух связан с атакой. "Карабаху" приписывают интерес к Шави Бабика, форварду "Црвены Звезды", который выступал на правах аренды за "Фатих Карагюмрюк". При этом за игроком, по данным СМИ, следят и другие клубы, включая "Омонию" и АЕК.

У "Сабаха" трансферная кампания проходит на фоне исторического чемпионского сезона. Бакинцы, которым предстоит дебют в Лиге чемпионов, уже закрепили в составе нескольких важных игроков. Клуб выкупил права на Тимотеуша Пухача у "Хольштайн Киля", оформил полноценный переход Умарали Рахмоналиева из "Рубина" и ранее подписал Аарона Малуда из "Лилля". Также в команде на правах аренды выступал Патрик Орфе Мбина, по которому у "Сабаха" есть опция выкупа.

Главная потеря чемпиона - уход Джой-Ленса Микелса. Один из лидеров атаки и лучший бомбардир команды не продлил контракт. Его уход делает поиск нового результативного игрока одной из ключевых задач "Сабаха" перед еврокубками.

Среди возможных новичков чаще всего упоминаются Юнес Лашааб из "Лилля" и Генри Оньекуру из "Генчлербирлиги". Первый, по сообщениям СМИ, уже близок к переходу, тогда как интерес к Оньекуру выглядит более сложной историей из-за действующего контракта футболиста с турецким клубом.

В "Нефтчи" также намечается серьезная перестройка. Бакинский клуб уже расстался с Эдвином Кучем и Мурадом Мамедовым, у которых завершились контракты. Также местные СМИ сообщили об уходе Венсана Абубакара: клуб не стал активировать опцию продления соглашения с камерунским форвардом.

В то же время "Нефтчи" работает над усилением обороны. Главным входящим трансфером называют Руфата Аббасова из "Шамахы". По данным СМИ, стороны уже достигли договоренности. Кроме того, клуб проявляет интерес к Амину Сейдиеву из "Сабаха" и предложил ему контракт.

Не менее важный вопрос для "Нефтчи" - сохранение лидеров. В СМИ сообщалось, что клуб хочет продлить соглашение с Бассалой Самбу, а также близок к новому контракту с капитаном Эмином Махмудовым. При этом Мурад Хачаев, которого ранее связывали с возможным уходом, может остаться в планах главного тренера Юрия Вернидуба.

У "Туран Товуза" пока меньше официальной конкретики, но клуб также готовится к усилению под еврокубки. По сообщениям местных СМИ, Курбан Бердыев хочет видеть в команде четырех новичков: вратаря, защитника, полузащитника и нападающего.

При этом в составе товузцев ожидаются и потери. Среди игроков, которые могут покинуть команду, называются Сергей Самок, Шахрияр Алиев, Турал Байрамлы, Хаял Наджафов, Филип Озобич и Марк Рене Мампасси, арендное соглашение которого истекает.

Из возможных новичков "Туран Товуза" в СМИ чаще всего упоминаются Диогу Балау из "Шамахы" и Патрик Андраде из "Араз-Нахчывана". Оба варианта выглядят логичными с точки зрения усиления средней линии, но официальных объявлений по ним пока нет.

Таким образом, еврокубковая четверка Азербайджана входит в лето с разными задачами. "Карабах" уже начал точечно обновлять атаку, "Сабах" пытается сохранить чемпионский баланс после ухода одного из лидеров, "Нефтчи" проводит перестройку под нового тренера, а "Туран Товуз" готовит усиление под первый серьезный международный вызов.