Мурад Мамедов перешел из "Нефтчи" в "Пафос"

26 Мая 2026 12:24
Защитник "Нефтчи" и молодежной сборной Азербайджана по футболу Мурад Мамедов перешел в кипрский "Пафос".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу бакинского клуба, 20-летний футболист выступал за основную команду "Нефтчи" с сезона-2024/2025.

За это время Мамедов провел 41 матч и забил четыре гола.

В составе молодежной сборной Азербайджана U21 защитник сыграл 10 матчей и отметился одним забитым мячом.

"Пафос" в последние годы считается одним из самых амбициозных клубов Кипра и регулярно выступает в еврокубках. В минувшем сезоне кипрский клуб неплохо выступил в общем этапе Лиги чемпионов. Кипрский клуб набрал девять очков и занял 26-е место, остановившись совсем рядом с топ-24, дающим путевку в плей-офф. При этом для "Пафоса" это было дебютное выступление в основной стадии главного еврокубка. Самым ярким результатом команды стала домашняя победа над испанским "Вильярреалом" со счетом 1:0.

