Афран Исмаилов получил новую должность в "Шафа"

Бывший футболист сборной Азербайджана Афран Исмаилов назначен на должность вице-президента "Шафа".
Как сообщает İdman.Biz, после завершения игровой и тренерской карьеры экс-полузащитник продолжит работу в футболе уже в качестве руководителя клуба.
Ранее Исмаилов входил в тренерский штаб "Араз-Нахчывана". В составе нахчыванского клуба он работал на протяжении трех последних сезонов и покинул команду 25 мая.
Профессиональную карьеру футболиста Афран Исмаилов завершил в 2023 году после выступления за "Кяпаз".
За годы карьеры бывший полузащитник считался одним из самых узнаваемых футболистов азербайджанского чемпионата и выступал за национальную сборную страны.