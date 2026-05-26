Афран Исмаилов получил новую должность в "Шафа"

26 Мая 2026 11:56
Бывший футболист сборной Азербайджана Афран Исмаилов назначен на должность вице-президента "Шафа".

Как сообщает İdman.Biz, после завершения игровой и тренерской карьеры экс-полузащитник продолжит работу в футболе уже в качестве руководителя клуба.

Ранее Исмаилов входил в тренерский штаб "Араз-Нахчывана". В составе нахчыванского клуба он работал на протяжении трех последних сезонов и покинул команду 25 мая.

Профессиональную карьеру футболиста Афран Исмаилов завершил в 2023 году после выступления за "Кяпаз".

За годы карьеры бывший полузащитник считался одним из самых узнаваемых футболистов азербайджанского чемпионата и выступал за национальную сборную страны.

İdman.Biz
