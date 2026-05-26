26 Мая 2026
RU

Торал Байрамов продолжил азербайджанскую историю в "Бурсаспоре"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Мая 2026 11:27
44
Торал Байрамов продолжил азербайджанскую историю в "Бурсаспоре"

Торал Байрамов продолжил азербайджанскую историю в "Бурсаспоре"

После трансфера защитника "Карабаха" в турецком клубе вновь заговорили об игроках сборной Азербайджана

Переход защитника сборной Азербайджана Торала Байрамова в турецкий "Бурсаспор" вновь привлек внимание к азербайджанскому следу в истории клуба.

Как сообщает İdman.Biz, 25 мая "Бурсаспор" официально объявил о подписании 24-летнего футболиста.

Турецкий клуб отдельно подчеркнул, что Байрамов является игроком национальной сборной Азербайджана, провел 40 матчей за команду и имеет опыт более 60 игр в еврокубках.

До него цвета "Бурсаспора" уже защищали несколько футболистов, выступавших за сборную Азербайджана.

Одним из самых известных был Дениз Йылмаз. Форвард играл за турецкий клуб в сезонах-2015/2016 и 2016/2017, а вызов в сборную Азербайджана получил именно будучи игроком "Бурсаспора".

В этом списке также находится Озан Джан Кёкчю. Полузащитник подписал контракт с "Бурсаспором" в 2017 году и позже выступал за сборную Азербайджана. Хотя в официальных матчах первой команды он не сыграл, футболист входил в систему клуба.

Хорошо знаком Намиг Алескеров. В сезоне-2021/2022 он провел за "Бурсаспор" 32 матча и забил шесть голов.

В тот же период в клубе находился и Уфук Будак. Левый защитник провел один матч за турецкую команду и также выступал за сборную Азербайджана.

Таким образом, Торал Байрамов стал очередным футболистом национальной команды, связавшим свою карьеру с одним из самых известных клубов Турции.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Карабах" заинтересовался форвардом "Црвены Звезды"
12:38
Азербайджанский футбол

"Карабах" заинтересовался форвардом "Црвены Звезды"

Агдамский клуб следит за нападающим сборной Габона Шави Бабикой

Мурад Мамедов перешел из "Нефтчи" в "Пафос"
12:24
Азербайджанский футбол

Мурад Мамедов перешел из "Нефтчи" в "Пафос"

Игрок молодежной сборной Азербайджана продолжит карьеру на Кипре

Афран Исмаилов получил новую должность в "Шафа"
11:56
Азербайджанский футбол

Афран Исмаилов получил новую должность в "Шафа"

Бывший футболист сборной Азербайджана стал вице-президентом клуба

"Шахдаг Гусар" расстался с Эльнуром Абдуллаевым и его штабом
11:41
Азербайджанский футбол

"Шахдаг Гусар" расстался с Эльнуром Абдуллаевым и его штабом

Клуб Первой Лиги не продлил контракты с тренерским штабом после завершения сезона

"Сумгайыт" расстался с Сашей Иличем
10:28
Азербайджанский футбол

"Сумгайыт" расстался с Сашей Иличем

Сербский специалист покинул пост главного тренера после завершения контракта

"Сабах" сохранит основного вратаря перед Лигой чемпионов
02:04
Азербайджанский футбол

"Сабах" сохранит основного вратаря перед Лигой чемпионов

"Сабах" продлит контракт с Покатиловым после золотого сезона

Самое читаемое

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 17:38
Мировой футбол

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре чемпионата Испании будут расставлены все точки над i

АПЛ: "Астон Вилла" решит судьбу шестой путевки в Лигу чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 14:51
Мировой футбол

АПЛ: "Астон Вилла" решит судьбу шестой путевки в Лигу чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре также определится третий клуб, который покинет высший дивизион

"Нефтчи" победил "Кяпаз" с минимальным счетом
23 Мая 16:58
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" победил "Кяпаз" с минимальным счетом - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команды сыграют в 33-м туре Мисли Премьер-лиги

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе
24 Мая 10:07
ЧМ-2026

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе - ВИДЕО

Аргентинец в начале видео заявил: "Шакира, мы готовы!"