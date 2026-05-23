Две путевки на четверых: Серия А готовится к решающей развязке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Главная интрига заключительного, 38-го тура итальянской Серии А по футболу связана с борьбой за Лигу чемпионов.

Как передает İdman.Biz, "Интер" уже стал чемпионом Италии, а "Наполи" гарантировал себе место в первой четверке. Еще две путевки разыграют "Милан", "Рома", "Комо" и "Ювентус".

Перед последним туром у "Милана" и "Ромы" по 70 очков, у "Комо" и "Ювентуса" - по 68. Все четыре ключевых матча в борьбе за топ-4 начнутся в одно время, что должно сохранить спортивную интригу до последних минут сезона.

"Верона" - "Рома"

"Рома" подходит к последнему туру в более выгодном положении: победа над уже вылетевшей "Вероной" гарантирует римлянам возвращение в Лигу чемпионов. Команда Джан Пьеро Гасперини серьезно прибавила на финише сезона, а в 37-м туре выиграла римское дерби у "Лацио" со счетом 2:0 благодаря дублю Джанлуки Манчини.

"Милан" - "Кальяри"

"Милан" также полностью контролирует ситуацию. Победа над "Кальяри" на "Сан-Сиро" обеспечит команде место в Лиге чемпионов. В предыдущем туре россонери обыграли "Дженоа" со счетом 2:1 и вернулись на третье место. У "Милана" столько же очков, сколько у "Ромы", но выше он идет за счет дополнительных показателей.

"Торино" - "Ювентус"

"Ювентус" сам осложнил себе борьбу за топ-4, проиграв в 37-м туре дома "Фиорентине" со счетом 0:2. После этого туринцы опустились на шестое место и теперь обязаны не только побеждать "Торино", но и ждать осечки конкурентов.

Матч имеет и особый исторический вес: это Derby della Mole, туринское дерби. Предстоящая встреча станет 214-м официальным дерби между "Торино" и "Ювентусом". В общем балансе официальных матчей преимущество у "Ювентуса": 96 побед против 56 у "Торино", еще 61 игра завершилась вничью.

"Кремонезе" - "Комо"

"Комо" проводит выдающийся сезон, но для попадания в Лигу чемпионов команде Сеска Фабрегаса необходимо победить "Кремонезе" и надеяться, что "Милан" или "Рома" потеряют очки. Ситуация осложняется тем, что соперник также решает свою задачу: "Кремонезе" борется за выживание и нуждается в победе, чтобы сохранить шансы остаться в Серии А.

Расписание 38-го тура Серии А (время по Баку)

22 мая

"Фиорентина" - "Аталанта" – 1:1

23 мая

"Болонья" - "Интер" - 20:00

"Лацио" - "Пиза" - 22:45

24 мая

"Парма" - "Сассуоло" - 17:00

"Наполи" - "Удинезе" - 20:00

"Милан" - "Кальяри" - 22:45

"Кремонезе" - "Комо" - 22:45

"Верона" - "Рома" - 22:45

"Лечче" - "Дженоа" - 22:45

"Торино" - "Ювентус" - 22:45

Турнирная таблица Серии А перед 38-м туром

1. "Интер" - 86

2. "Наполи" - 73

3. "Милан" - 70

4. "Рома" - 70

5. "Комо" - 68

6. "Ювентус" - 68

7. "Аталанта" - 58

8. "Болонья" - 55

9. "Лацио" - 51

10. "Удинезе" - 50

11. "Сассуоло" - 49

12. "Торино" - 44

13. "Парма" - 42

14. "Фиорентина" - 41

15. "Дженоа" - 41

16. "Кальяри" - 40

17. "Лечче" - 35

18. "Кремонезе" - 34

19. "Верона" - 21

20. "Пиза" - 18