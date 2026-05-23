Рууд Гуллит: "Тренеры копируют философию Гвардиолы"

23 Мая 2026 12:29
Бывший футболист сборной Нидерландов Рууд Гуллит высказался о влиянии Пепа Гвардиолы на современный футбол.

Как сообщает İdman.Biz, 63-летний экс-футболист отметил, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета практически полностью перенял идеи наставника "Манчестер Сити".

"Нужно отдать должное Пепу. Он создал совершенно новую команду, у нее были взлеты и падения, но она все равно боролась за титул. Он по-прежнему находится рядом с вершиной. Самое интересное, что все, кто украл идеи Пепа, теперь добиваются успеха. Микель Артета буквально взял у него все", - заявил Гуллит.

Экс-футболист также подчеркнул, что именно Гвардиола сделал популярной философию розыгрыша мяча от собственных ворот.

"Потом люди пытаются повторять это с футболистами, которые просто не способны играть на таком уровне. Сколько защитников Пеп купил специально под этот стиль? Очень много. Если у тебя нет таких игроков, ты не должен так играть.

Каждый раз, когда я слышу, как клубы называют это своей философией, я думаю: нет, это философия Пепа", - отметил Гуллит.

İdman.Biz
