Мексиканец нашел полный альбом Panini к ЧМ-1986 - ВИДЕО

Мексиканский болельщик нашел полностью собранный коллекционный альбом Panini, посвященный чемпионату мира 1986 года.

Как сообщает İdman.Biz, альбом принадлежал его отцу и сейчас уже воспринимается футбольными фанатами как почти антикварная вещь.

В коллекции оказались собраны все наклейки футболистов, участвовавших в мировом первенстве 1986 года, которое прошло в Мексике.

Видео быстро распространилось в социальных сетях и вызвало большой интерес у болельщиков из разных стран. Многие пользователи начали отправлять ролик своим отцам, чтобы вместе вспомнить старые футбольные коллекции и атмосферу чемпионатов мира прошлого века.

Отметим, что ЧМ-1986 занимает особое место в истории футбола. Именно на этом турнире сборная Аргентины во главе с Диего Марадоной стала чемпионом мира, а сам Марадонa провел один из самых знаменитых турниров в истории.