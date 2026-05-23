Агент Гвардиолы подтвердил интерес "Аль-Насра" к тренеру

Агент главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Хосеп Мария Оробитг подтвердил, что к испанскому специалисту проявляли интерес "Аль-Наср" и Федерация футбола Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal, представитель тренера рассказал о переговорах после объявления об уходе Гвардиолы из английского клуба по окончании сезона.

"Контакты были полтора месяца назад, просто контакты, без каких-либо обязательств или письменного предложения. Предлагались не такие уж большие деньги", - заявил Оробитг.

По словам агента, позже интерес проявила и Федерация футбола Саудовской Аравии.

"Около 15 дней назад также был контакт с Федерацией футбола Саудовской Аравии, но на данный момент дальнейших контактов не будет. Сейчас ни у одной из федераций нет особых шансов подписать Гвардиолу", - отметил он.

Напомним, что 22 мая "Манчестер Сити" официально объявил об уходе Хосепа Гвардиолы по завершении сезона.