23 Мая 2026 05:08
36
В "Челси" обеспокоены интересом "Реала" и "Барселоны" к Колвиллу

Центральный защитник "Челси" Леви Колвилл оказался в сфере интересов европейских топ-клубов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, за 23-летним футболистом внимательно следят мадридский "Реал" и "Барселона".

По информации источника, руководство лондонского клуба серьезно обеспокоено ситуацией и опасается потерять одного из самых перспективных воспитанников академии.

Сообщается, что интерес к Колвиллу в последние недели значительно усилился, а вероятность его переезда в зарубежный чемпионат больше не исключается.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 50 миллионов евро.

Контракт Леви Колвилла с "Челси" рассчитан до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне английский футболист провел лишь три матча за "синих", поскольку недавно восстановился после тяжелой травмы.

