В "Челси" обеспокоены интересом "Реала" и "Барселоны" к Колвиллу

Центральный защитник "Челси" Леви Колвилл оказался в сфере интересов европейских топ-клубов.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, за 23-летним футболистом внимательно следят мадридский "Реал" и "Барселона".
По информации источника, руководство лондонского клуба серьезно обеспокоено ситуацией и опасается потерять одного из самых перспективных воспитанников академии.
Сообщается, что интерес к Колвиллу в последние недели значительно усилился, а вероятность его переезда в зарубежный чемпионат больше не исключается.
Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 50 миллионов евро.
Контракт Леви Колвилла с "Челси" рассчитан до лета 2029 года.
В нынешнем сезоне английский футболист провел лишь три матча за "синих", поскольку недавно восстановился после тяжелой травмы.