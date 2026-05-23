Холанд попрощался с Гвардиолой после новости об уходе тренера

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отреагировал на новость об уходе главного тренера Хосепа Гвардиолы по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz, норвежский форвард опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети X.

"Будем скучать по "разговорам Пепа" на поле", - написал Холанд, сопроводив публикацию совместными фотографиями с испанским специалистом.

Холанд выступает за "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы с лета 2022 года.

За это время форвард провел 198 матчей во всех турнирах, забил 162 гола и сделал 30 результативных передач.

В январе 2025 года норвежец продлил контракт с английским клубом до лета 2034 года.