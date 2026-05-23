Роналду появился в кепке с надписью "Победа - состояние души" после чемпионства

Нападающий и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду появился в кепке с надписью "Победа - состояние души" после завоевания чемпионского титула в саудовской Про-Лиге.

Как сообщает İdman.Biz, фотографию португальского форварда опубликовала пресс-служба клуба.

Снимок сопровождался коротким комментарием: "Неизбежный".

В заключительном, 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" разгромил "Дамак" со счетом 4:1.

Роналду оформил дубль, отличившись на 63-й и 81-й минутах встречи. Также голами отметились Садио Мане и Кингсли Коман.

По итогам сезона "Аль-Наср" набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице. Вторым финишировал "Аль-Хиляль" с 84 очками, а третью строчку занял "Аль-Ахли", в активе которого 81 балл.