Чемпион мира Лукаш Подольски завершил карьеру

Бывший нападающий сборной Германии Лукаш Подольски объявил о завершении профессиональной карьеры.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил польский клуб "Гурник" в социальной сети X.

"Одна глава завершена. Начинается новая эра. Чемпион мира Лукаш Подольски в эти выходные завершит успешную карьеру. Он станет владельцем клуба своего детства, "Гурник" Забже. Спасибо тебе за все, Польди!" - говорится в сообщении клуба.

На протяжении карьеры Подольски выступал за "Кельн", "Баварию", "Арсенал", "Интер", "Галатасарай", "Виссел Кобе", "Антальяспор" и "Гурник".

В составе сборной Германии форвард стал чемпионом мира в 2014 году.