23 Мая 2026
RU

Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом сезона

Мировой футбол
Новости
23 Мая 2026 18:28
20
Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом сезона

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом сезона по версии журналистов The Athletic.

Как сообщает İdman.Biz, в публикации издания отдельно подчеркивается способность 18-летнего футболиста вести команду за собой в самых сложных матчах.

В нынешнем сезоне Ямаль провел 55 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 18 результативных передач.

Вместе с "Барселоной" молодой вингер досрочно стал чемпионом Испании.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 200 миллионов евро. Контракт Ямаля с каталонским клубом рассчитан до 2031 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:38
Мировой футбол

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре чемпионата Испании будут расставлены все точки над i

Во Франции хотят бесплатно показывать матчи сборной в кинотеатрах
17:18
Мировой футбол

Во Франции хотят бесплатно показывать матчи сборной в кинотеатрах

Инициатива связана с высокими ценами на билеты на ЧМ-2026
Тренер "Арсенала": "Закрывал глаза и видел себя с кубком"
16:48
Мировой футбол

Тренер "Арсенала": "Закрывал глаза и видел себя с кубком"

Артета признался, что неоднократно представлял себе момент чемпионства

АПЛ: "Астон Вилла" решит судьбу шестой путевки в Лигу чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ
14:51
Мировой футбол

АПЛ: "Астон Вилла" решит судьбу шестой путевки в Лигу чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре также определится третий клуб, который покинет высший дивизион

Бруну Фернандеш признан лучшим игроком сезона в АПЛ
14:31
Мировой футбол

Бруну Фернандеш признан лучшим игроком сезона в АПЛ - ФОТО

Капитан "Манчестер Юнайтед" стал лидером лиги по голевым передачам

Две путевки на четверых: Серия А готовится к решающей развязке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12:49
Мировой футбол

Две путевки на четверых: Серия А готовится к решающей развязке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

По итогам заключительного тура чемпионата станут известны все участники Лиги чемпионов от Италии

Самое читаемое

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ
21 Мая 19:37
Зимние виды спорта

Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему смена гражданства Александра Плющенко — это скорее пиар-ход, чем спортивная стратегия
Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"
21 Мая 22:44
Мировой футбол

Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"

Над возможным приглашением в клуб Ираолы работает Ричард Хьюз