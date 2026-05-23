Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом сезона по версии журналистов The Athletic.

Как сообщает İdman.Biz, в публикации издания отдельно подчеркивается способность 18-летнего футболиста вести команду за собой в самых сложных матчах.

В нынешнем сезоне Ямаль провел 55 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 18 результативных передач.

Вместе с "Барселоной" молодой вингер досрочно стал чемпионом Испании.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 200 миллионов евро. Контракт Ямаля с каталонским клубом рассчитан до 2031 года.