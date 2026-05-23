23 Мая 2026 17:18
Во Франции хотят бесплатно показывать матчи сборной в кинотеатрах

Во Франции предложили бесплатно показывать матчи национальной сборной по футболу в кинотеатрах.

Как сообщает İdman.Biz, с такой инициативой выступил президент Федерации футбола Франции.

По его словам, идея обсуждается из-за слишком высоких цен на билеты на матчи чемпионата мира 2026 года.

Глава федерации отметил, что футбол и крупный турнир должны оставаться доступными для всех болельщиков.

Сейчас ведутся переговоры с несколькими сетями кинотеатров. Планируется, что такие показы могут стать альтернативой для фанатов, которые не смогут отправиться на матчи турнира.

İdman.Biz
