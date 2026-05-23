Тренер "Арсенала": "Закрывал глаза и видел себя с кубком"

Главный тренер футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета после победы в английской Премьер-лиге рассказал, что неоднократно представлял себе момент чемпионства.

Как сообщает İdman.Biz, лондонский клуб досрочно оформил титул после ничьей "Манчестер Сити" с "Борнмутом" (1:1) в 37-м туре.

"Арсенал" стал чемпионом Англии впервые за 22 года.

По словам испанского специалиста, команда слишком долго находилась рядом с титулом в предыдущие сезоны, поэтому он начал активно работать над визуализацией успеха.

"Я много раз представлял эту победу. Особенно потому, что в течение нескольких сезонов мы были очень близки к этому.

В последние месяцы я много работал над визуализацией. Когда закрывал глаза, сразу видел сцену, где поднимаю трофей. Это отличалось от предыдущих сезонов. Не в начале чемпионата, а именно в марте-апреле это ощущение стало особенно сильным", - заявил Артета.

Тренер добавил, что сначала сам должен был поверить в чемпионство, чтобы затем передать эту уверенность и энергию своим футболистам.