Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ

13-летний фигурист Александр Плющенко, более известный как Гном Гномыч, в будущем может представлять Азербайджан на международных соревнованиях. Федерация фигурного катания России уже дала спортсмену открепление, а окончательное решение будет зависеть от разрешения Международного союза конькобежцев (ISU).

Формально все выглядит как стандартная процедура смены спортивного гражданства. Но по сути — вызывает куда больше вопросов, чем ответов.

Начнем с главного. Александр Плющенко — безусловно, медийная фигура. Сын Евгения Плющенко, один из самых узнаваемых юных фигуристов в России, участник ледовых шоу и постоянный герой соцсетей. Но при всей известности он не является спортсменом, добившимся серьезных результатов на международной арене. Более того, его карьера до сих пор в значительной степени связана именно с шоу-программами, а не с полноценной соревновательной практикой на высшем уровне.

И здесь возникает ключевой вопрос: зачем Азербайджану такой спортсмен?

Логика спортивной миграции обычно проста. Страны приглашают либо готовых звезд, способных приносить медали здесь и сейчас, либо перспективных атлетов с очевидным потолком роста. В данном случае не просматривается ни первое, ни второе. Если бы Плющенко-младший рассматривался как будущая звезда мирового фигурного катания, российская сторона вряд ли бы так легко отпустила его. Внутри страны с мощной школой и конкуренцией таких спортсменов, как правило, удерживают и развивают.

Значит, ставка делается не на спортивный результат, а на имя. Но может ли имя заменить систему?

Даже если предположить, что Александр Плющенко сможет квалифицироваться на Олимпийские игры, сам факт участия не является показателем развития вида спорта в стране. Олимпиада — это вершина, а не фундамент. И фундамент в Азербайджане в фигурном катании пока остается крайне слабым.

Сегодня развитие этого вида спорта требует совсем иных решений. Это:

привлечение сильных зарубежных тренеров; выстраивание системы подготовки с детско-юношеского уровня; создание профессиональной инфраструктуры; увеличение количества ледовых арен; грамотный менеджмент и популяризация. Без этого любые точечные "импортные" проекты остаются косметикой, а не стратегией.

Еще один важный момент — где и как будет тренироваться спортсмен. Очевидно, что Александр Плющенко продолжит подготовку в России, в привычной для себя среде. Это означает, что Азербайджан фактически не будет участвовать в его становлении как спортсмена. В лучшем случае — получит формальное представительство на соревнованиях. В худшем — имя без результата.

И даже в оптимистичном сценарии возникает следующий вопрос: что дальше? Допустим, спортсмен выступает, занимает места вне призовой тройки или даже берет медаль, но при этом не создает устойчивого интереса к фигурному катанию внутри страны, не принимает участия в закладке фундамента и... завершает карьеру как минимум под нашим флагом.

Что остается после этого? Какая база? Какая школа? Какие кадры? Какая польза Азербайджану и его фигурному катанию?

Ответ очевиден: никакая.

Поэтому подобные шаги выглядят не как элемент продуманной стратегии, а как ситуативное решение, основанное на громком имени. Возможно, это даст краткосрочный информационный эффект. Но в долгосрочной перспективе такие решения не формируют ни систему, ни результат.

Развитие спорта — это не про отдельные фамилии. Это про среду, инфраструктуру и последовательную работу. И пока акцент будет смещен с фундамента на символические шаги, рассчитывать на серьезный прогресс в фигурном катании Азербайджану не приходится.

Гамид Гамидов