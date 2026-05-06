ISU повысил базовую стоимость непрыжковых элементов

6 Мая 2026 04:50
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленную шкалу стоимости элементов, которая вступит в действие с 1 июля.

Как сообщает İdman.Biz, в новом сезоне повысится базовая стоимость непрыжковых элементов: дорожка шагов четвертого уровня будет оцениваться в 4,1 балла вместо 3,9, а оценка за хореографическую дорожку возрастет с 3 до 3,5 балла.

Изменения коснулись и стоимость вращений. Так ранее базовая стоимость комбинированного вращения со сменой ноги четвертого уровня оценивалась в 3,50 балла, а в сезоне-2026/2027 она составит 4,20 балла.

Отмечается, что судьи смогут прибавлять или вычитать до 2,50 балла в зависимости от качества исполнения элемента.

