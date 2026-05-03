В Баку дан старт марафону-2026 - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ФОТО\ВИДЕО

В столице Азербайджана дан старт "Бакинскому марафону-2026".

Как сообщает İdman.Biz, забег организован по инициативе Фонда Гейдара Алиева и проходит с участием тысяч любителей бега.

10:00

В столице Азербайджана начинается "Бакинский марафон-2026".

Как сообщает İdman.Biz, забег, организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева, соберет участников из Азербайджана, а также США, Германии, Великобритании, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Турции, Украины и других стран.

В марафоне традиционно принимают участие люди с ограниченными физическими возможностями, а также лица с синдромом Дауна. Перед стартом на площади Государственного флага для участников были организованы разминка, занятия йогой и развлекательная программа.

Отметим, что нынешний марафон проводится в девятый раз и впервые проходит на полной дистанции 42 километра. Старт дан на площади Государственного флага, а финиш запланирован в районе Sea Breeze.