Студентам в Баку рассказали о пользе внедрения ИИ в спорте - ФОТО

Студентам в Баку рассказали о пользе внедрения ИИ в спорте

В Азербайджанской спортивной академии состоялась научно-практическая конференция с участием студентов и молодых исследователей.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие под названием "Спортивная аналитика и искусственный интеллект: научная интеграция" было приурочено к 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. Конференция прошла уже в четвертый раз.

С приветственной речью выступил ректор академии Фуад Гаджиев, который отметил актуальность представленных докладов и положительно оценил растущий интерес молодежи к научной деятельности. Он подчеркнул, что инициативы молодых исследователей и в дальнейшем будут поддерживаться, и пожелал им успехов в будущем.

В рамках конференции с докладами выступили 69 участников, среди которых четыре докторанта, 36 магистрантов и 29 бакалавров.

По итогам мероприятия всем участникам были вручены сертификаты.

İdman.Biz
