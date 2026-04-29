Чемпионы мира из Азербайджана уличены в применении допинга - ФОТО

29 Апреля 2026
RU

Другое
Новости
29 Апреля 2026 20:26
44
Чемпионы мира из Азербайджана уличены в применении допинга

Семь азербайджанских спортсменов включены в список лиц, нарушивших антидопинговые правила.

Как сообщает İdman.Biz, в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и Политикой публичного раскрытия информации Международного агентства тестирования (ITA) опубликован перечень спортсменов, временно отстраненных или дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что список охватывает только случаи, находящиеся в ведении международных федераций, и не является окончательным.

В числе фигурантов оказались представители бодибилдинга, ранее добивавшиеся серьезных результатов на международной арене. В частности, Ашур Абдуллаев является чемпионом мира среди юниоров в категории Men’s Physique до 174 см и обладателем абсолютного титула, который он завоевал, опередив партнера по сборной Ахмеда Гулузаде.

Сам Гулузаде, в свою очередь, выигрывал категорию среди спортсменов выше 174 см и становился серебряным призером абсолютного зачета. Тарлан Алиев также поднимался на пьедестал мирового первенства, завоевав серебряную медаль в своей категории.

Согласно опубликованным данным, Абдуллаев, Гулузаде и Алиев нарушили антидопинговые правила 29 ноября 2025 года - в их пробах были обнаружены анаболические андрогенные стероиды. Решения о временном отстранении вступили в силу в период с 25 по 27 февраля 2026 года.

Еще один бодибилдер, Хидаят Гулузаде, нарушил правила 4 мая 2025 года - у него выявлены метаболиты местеролона и станозолола, а санкции действуют с 30 июня 2025 года.

В смешанных единоборствах в список попал Нихад Фазиль, у которого 22 июня 2025 года был обнаружен мельдоний. Его временное отстранение вступило в силу 21 июля 2025 года.

Также в перечне значится самбист Рамиль Велиев, обвиняемый в использовании запрещенного препарата и фальсификации. Нарушение было зафиксировано 18 сентября 2022 года, санкции вступили в силу 28 октября того же года, а срок дисквалификации истекает 27 октября 2027 года.

Многократный призер Кубка Европы, дзюдоист Магеррам Имамвердиев также оказался в списке: 28 сентября 2025 года в его организме был обнаружен торасемид. С 3 ноября он отстранен от соревнований сроком на два года - до 2 ноября 2027 года.

По информации ITA, по ряду дел расследования продолжаются, а принятые решения могут быть обжалованы в Спортивном арбитражном суде (CAS). Все указанные спортсмены отстранены от участия в официальных соревнованиях и деятельности спортивных организаций, однако им разрешено участвовать в образовательных и реабилитационных антидопинговых программах.

Отмечается, что ограничения распространяются как на международные, так и на национальные турниры, включая профессиональные лиги, финансируемые государством.

İdman.Biz
Тэги:

