В Баку стартовал международный турнир по береговой рыбалке - ФОТО

В Баку официально стартовал IV международный турнир "Одлар Юрду" по серфкастингу — дисциплине спортивной рыбалки с берега.

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировало Министерство молодежи и спорта Азербайджана.

Соревнования проходят в отеле Ramada by Wyndham Baku и проводятся в стране уже в четвертый раз.

На церемонии открытия министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников турнира и пожелал им успешного выступления.

После этого председатель клуба "Бакинские подводные охотники и рыболовы", организатор турнира Чингиз Ганиев представил подробную информацию о соревнованиях, программе и участниках.

Затем Фарид Гаибов пообщался со спортсменами и символически сделал первый заброс удилища в море, официально открыв турнир.

Отметим, что соревнования завершатся 26 апреля.