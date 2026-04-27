Глава АMADА приняла участие в международном антидопинговом форуме в Лозанне - ФОТО

Исполнительный директор Азербайджанского национального антидопингового агентства (АMADА) Тахмина Таги-заде приняла участие в международном форуме "Чистый спорт на практике", который состоялся в швейцарской Лозанне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АMADА, мероприятие было организовано Международным агентством тестирования , Институтом национальных антидопинговых организаций и Всемирной ассоциацией антидопинговых ученых.

Форум собрал более 350 ведущих специалистов, представляющих различные направления глобальной антидопинговой системы. Основной целью встречи стало повышение качества и эффективности антидопинговой деятельности, обмен практическим опытом и укрепление сотрудничества между профильными структурами. В рамках пленарных заседаний и интерактивных дискуссий участники обсудили стратегии тестирования, координацию программ, управление результатами, научные инновации и применение цифровых инструментов.

Форум также стал площадкой для обмена опытом между международными федерациями, национальными и региональными антидопинговыми организациями, лабораториями, организаторами крупных спортивных соревнований и научными институтами.

Одной из ключевых тем стало внедрение нового Всемирного антидопингового кодекса, который вступит в силу с 1 января 2027 года. Участники подчеркнули, что, несмотря на различия между странами и организациями, многие вызовы остаются общими, а совместные подходы способны укрепить устойчивость мировой антидопинговой системы.

По итогам форума было отмечено, что защита чистого спорта требует координации действий, взаимной поддержки и постоянного обмена практическими знаниями.