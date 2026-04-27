Глава АMADА приняла участие в международном антидопинговом форуме в Лозанне - ФОТО

27 Апреля 2026
Глава АMADА приняла участие в международном антидопинговом форуме в Лозанне

27 Апреля 2026 13:41
Глава АMADА приняла участие в международном антидопинговом форуме в Лозанне

Исполнительный директор Азербайджанского национального антидопингового агентства (АMADА) Тахмина Таги-заде приняла участие в международном форуме "Чистый спорт на практике", который состоялся в швейцарской Лозанне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АMADА, мероприятие было организовано Международным агентством тестирования , Институтом национальных антидопинговых организаций и Всемирной ассоциацией антидопинговых ученых.

Форум собрал более 350 ведущих специалистов, представляющих различные направления глобальной антидопинговой системы. Основной целью встречи стало повышение качества и эффективности антидопинговой деятельности, обмен практическим опытом и укрепление сотрудничества между профильными структурами. В рамках пленарных заседаний и интерактивных дискуссий участники обсудили стратегии тестирования, координацию программ, управление результатами, научные инновации и применение цифровых инструментов.

Форум также стал площадкой для обмена опытом между международными федерациями, национальными и региональными антидопинговыми организациями, лабораториями, организаторами крупных спортивных соревнований и научными институтами.

Одной из ключевых тем стало внедрение нового Всемирного антидопингового кодекса, который вступит в силу с 1 января 2027 года. Участники подчеркнули, что, несмотря на различия между странами и организациями, многие вызовы остаются общими, а совместные подходы способны укрепить устойчивость мировой антидопинговой системы.

По итогам форума было отмечено, что защита чистого спорта требует координации действий, взаимной поддержки и постоянного обмена практическими знаниями.

İdman.Biz
Новости по теме

Массовая авария на сверхскоростной трассе в США: столкнулись более 20 машин - ВИДЕО
11:20
Другое

Массовая авария на сверхскоростной трассе в США: столкнулись более 20 машин - ВИДЕО

Цепная реакция началась после контакта лидеров гонки в Талладеге
В Баку состоялся Кубок страны по бодибилдингу и фитнесу - ФОТО
05:28
Другое

В Баку состоялся Кубок страны по бодибилдингу и фитнесу - ФОТО

На церемонии открытия выступили министр молодежи и спорта, а также президент Федерации бодибилдинга и фитнеса
В Баку стартовал международный турнир по береговой рыбалке
25 Апреля 17:38
Другое

В Баку стартовал международный турнир по береговой рыбалке - ФОТО

Министр лично открыл необычное соревнование
Азербайджан и Турция усиливают сотрудничество в сфере спорта
22 Апреля 10:22
Другое

Азербайджан и Турция усиливают сотрудничество в сфере спорта - ФОТО

Турецкая делегация находится с визитом в Баку в рамках обмена специалистами
Скандал в Италии: имена футболистов и пилота Ф-1 всплыли в деле об эксплуатации проституции
22 Апреля 08:12
Другое

Скандал в Италии: имена футболистов и пилота Ф-1 всплыли в деле об эксплуатации проституции

К организации были привлечены около 10 девушек в возрасте от 18 до 30 лет
Стартовал 29-й сезон военно-спортивной игры "Шахин"
21 Апреля 10:44
Другое

Стартовал 29-й сезон военно-спортивной игры "Шахин" - ФОТО

В районных этапах участвуют более 23 тысяч школьников

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
24 Апреля 15:46
Шахматы

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Новоиспеченный вице-чемпион Европы поделился впечатлениями от недавнего первенства континента

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Апреля 19:43
Борьба

Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Поединки за медали состоятся в субботу