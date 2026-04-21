Стартовал 29-й сезон военно-спортивной игры "Шахин" - ФОТО

В Азербайджане начались районные соревнования 29-го сезона военно-спортивной игры "Шахин".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, в нынешнем розыгрыше участвуют более 23 тысяч школьников.

Цель турнира — воспитание молодого поколения в духе патриотизма, укрепление морально-психологической и военно-физической подготовки молодежи, а также популяризация славной истории Победы Азербайджана.

Военно-спортивная игра "Шахин" проводится с 1996 года по инициативе Министерства молодежи и спорта при партнерстве Министерства науки и образования, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Соревнование считается крупнейшим военно-спортивным проектом страны.

Районный этап, который продлится в апреле и мае, пройдет во всех городах и районах республики.