Азербайджан и Турция усиливают сотрудничество в сфере спорта - ФОТО

RU

Другое
Новости
22 Апреля 2026 10:22
40
Азербайджан и Турция усиливают сотрудничество в сфере спорта

Турецкая делегация находится с визитом в Азербайджане в рамках программы обмена специалистами между министерствами молодежи и спорта двух стран, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с членами делегации. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между двумя странами в сферах молодежной политики и спорта, а также перспективы дальнейшего развития взаимодействия.

Члены турецкой делегации также поделились впечатлениями от первых дней пребывания в Азербайджане.

Гости уже посетили Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева, Федерацию гимнастики Азербайджана, Национальный институт спортивной медицины и реабилитации, Бакинский центр легкой атлетики и Азербайджанскую спортивную академию.

В ближайшие дни программа визита продолжится знакомством с другими спортивными объектами и профильными учреждениями страны.

İdman.Biz
Тэги:

