В Баку состоялся турнир по бильярду среди сотрудников государственных структур - ФОТО

19 Апреля 2026 06:16
Министерство молодежи и спорта совместно с Ассоциацией национальных видов спорта Азербайджана провело соревнования по бильярду среди сотрудников государственных структур.

Как сообщает İdman.Biz, в турнире, прошедшем 18 апреля в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, за победу боролись 19 участников.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам соревнований, прошедших в условиях напряженной борьбы, первое место среди мужчин занял Тогрул Насиров (SOCAR), опередивший всех своих соперников. Сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Рауф Аскеров завершил турнир на второй строчке. Третье место разделили еще один представитель МЧС Джавид Мустафазаде и сотрудник Государственного рекламного агентства Фахреддин Велиев.

İdman.Biz
Новости по теме

Во время ралли в Аргентине погиб зритель - ВИДЕО
03:20
Другое

Во время ралли в Аргентине погиб зритель - ВИДЕО

Инцидент произошел на одном из спецучастков
Пилот погиб в результате массовой аварии в автогонке на Нюрбургринге
19 Апреля 01:32
Другое

Пилот погиб в результате массовой аварии в автогонке на Нюрбургринге

Участниками массовой аварии стало семь автомобилей
Фарид Гаибов ознакомился с условиями Республиканского олимпийского лицея
17 Апреля 20:45
Другое

Фарид Гаибов ознакомился с условиями Республиканского олимпийского лицея - ФОТО

Министр дал поручения по дальнейшему улучшению инфраструктуры

Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере спорта
17 Апреля 17:58
Другое

Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере спорта - ФОТО

Фарид Гаибов провел встречу с послом Индонезии

Азербайджанские бодибилдеры вступают в новый сезон - ОБЗОР İDMAN.BİZ
17 Апреля 16:46
Другое

Азербайджанские бодибилдеры вступают в новый сезон - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Наши спортсмены выявят сильнейших на Кубке страны, а зачем отправятся на чемпионат Европы

17 апреля отмечается День честного спорта
17 Апреля 10:17
Другое

17 апреля отмечается День честного спорта

Истинная победа — не всегда первое место, а поступок

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки