В Баку состоялся турнир по бильярду среди сотрудников государственных структур - ФОТО

Министерство молодежи и спорта совместно с Ассоциацией национальных видов спорта Азербайджана провело соревнования по бильярду среди сотрудников государственных структур.

Как сообщает İdman.Biz, в турнире, прошедшем 18 апреля в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, за победу боролись 19 участников.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам соревнований, прошедших в условиях напряженной борьбы, первое место среди мужчин занял Тогрул Насиров (SOCAR), опередивший всех своих соперников. Сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Рауф Аскеров завершил турнир на второй строчке. Третье место разделили еще один представитель МЧС Джавид Мустафазаде и сотрудник Государственного рекламного агентства Фахреддин Велиев.