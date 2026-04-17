17 апреля отмечается День честного спорта - дата, посвященная принципам справедливой борьбы, уважению к сопернику и спортивной этике.

Как сообщает İdman.Biz, в этот день особое внимание уделяется идее, что настоящая победа не всегда измеряется золотой медалью или первым местом. Иногда важнее человечность, благородство и способность помочь сопернику в решающий момент.

Одним из ярких примеров такого поведения стал эпизод на III Играх СНГ с участием азербайджанского спортсмена Азера Ильясова. Во время соревнований по академической гребле он отказался продолжать борьбу за результат и остановился, чтобы помочь сопернику из Узбекистана, упавшему в воду.

Поступок Азера Ильясова был воспринят как образец подлинного спортивного духа, уважения и верности принципам fair play.

Именно такие моменты и делают спорт больше, чем просто соревнованием.