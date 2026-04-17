17 Апреля 2026
RU

17 апреля отмечается День честного спорта

Другое
Новости
17 Апреля 2026 10:17
14
17 апреля отмечается День честного спорта

17 апреля отмечается День честного спорта - дата, посвященная принципам справедливой борьбы, уважению к сопернику и спортивной этике.

Как сообщает İdman.Biz, в этот день особое внимание уделяется идее, что настоящая победа не всегда измеряется золотой медалью или первым местом. Иногда важнее человечность, благородство и способность помочь сопернику в решающий момент.

Одним из ярких примеров такого поведения стал эпизод на III Играх СНГ с участием азербайджанского спортсмена Азера Ильясова. Во время соревнований по академической гребле он отказался продолжать борьбу за результат и остановился, чтобы помочь сопернику из Узбекистана, упавшему в воду.

Поступок Азера Ильясова был воспринят как образец подлинного спортивного духа, уважения и верности принципам fair play.

Именно такие моменты и делают спорт больше, чем просто соревнованием.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджан и Всемирная федерация капоэйры обсудили сотрудничество - ФОТО
16 Апреля 17:38
Другое

Азербайджан и Всемирная федерация капоэйры обсудили сотрудничество - ФОТО

На встрече с министром затронули развитие вида спорта в стране

После смерти отца - снос дома: тренер "Нефтчи" просит помощи у государства
16 Апреля 16:01
Другое

После смерти отца - снос дома: тренер "Нефтчи" просит помощи у государства - ВИДЕО

Эльнур Имангулиев сообщил о ночном разрушении родительского дома в Баку — техника зашла на участок в траурные дни

Трехкратный чемпион мира теперь майор: Гаджи Алиев получил воинское звание
15 Апреля 13:53
Другое

Трехкратный чемпион мира теперь майор: Гаджи Алиев получил воинское звание - ВИДЕО

Титулованного борца наградили в Пограничной службе

Посол Мексики посетила Азербайджанскую спортивную академию - ФОТО
14 Апреля 22:12
Другое

Посол Мексики посетила Азербайджанскую спортивную академию - ФОТО

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества между Спортивной академией и ведущими вузами Мексики
А ты играешь честно? В Азербайджане стартовал "Месяц честного спорта"
14 Апреля 13:32
Другое

А ты играешь честно? В Азербайджане стартовал "Месяц честного спорта"

AMADA объявила масштабную антидопинговую кампанию

Азербайджанская команда по робототехнике завоевала "золото" на международном турнире
13 Апреля 18:12
Другое

Азербайджанская команда по робототехнике завоевала "золото" на международном турнире

Joshuatech победила в категории Obstacle Race Advanced

Самое читаемое

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле
Ламин Ямал утешил партнеров и тренерский штаб после вылета "Барселоны"
15 Апреля 10:59
Мировой футбол

Ламин Ямал утешил партнеров и тренерский штаб после вылета "Барселоны" - ВИДЕО

Поступок вингера после завершения участия в Лиге чемпионов восхитил соцсети