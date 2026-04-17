Фарид Гаибов ознакомился с условиями Республиканского олимпийского лицея - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов ознакомился с новыми условиями, созданными в Республиканском олимпийском спортивном лицее, переведенном в поселок Зых в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе визита министр осмотрел учебно-тренировочную базу, понаблюдал за тренировочным процессом учащихся и пообщался с молодыми спортсменами, поинтересовавшись их уровнем подготовки.

Фарид Гаибов также дал ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование условий к следующему учебному году.

Кроме того, министр ознакомился с пилотным этапом мониторингового проекта AZERFIT, направленного на развитие и сохранение физического здоровья детей и молодежи. Отмечается, что данный инновационный проект впервые реализуется именно в Республиканском олимпийском спортивном лицее.