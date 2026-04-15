Трехкратный чемпион мира теперь майор: Гаджи Алиев получил воинское звание

Четырехкратному чемпиону Европы и трехкратному чемпиону мира по борьбе Гаджи Алиеву присвоено воинское звание майора.

Как сообщает İdman.Biz, об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Гаджи Алиев отметил, что звание ему вручил начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев.

"Сегодня один из самых незабываемых дней в моей жизни. Получить звание майора из рук начальника Государственной пограничной службы, генерал-полковника Эльчина Гулиева — большая честь и ответственность для меня.

Благодарю за оказанное доверие и обещаю с еще большей решимостью служить Родине. Служу Азербайджанской Республике!" - отметил Гаджи Алиев.