Тахтиб: древний египетский бой на палках, ставший танцем - ФОТО

30 Мая 2026 13:29
В Египте существует вид спорта, где для победы важно не уложить соперника на землю, а продемонстрировать ловкость, точность и умение владеть собой.

На этот раз İdman.Biz рассказывает о тахтибе - одной из древнейших народных игр и боевых традиций Египта.

Самая необычная особенность этого вида спорта заключается в том, что он пропагандирует не насилие, а контролируемую силу. Два человека становятся друг напротив друга с длинными палками в руках. Вокруг звучит музыка, а зрители внимательно следят за каждым движением. Хотя площадка на мгновение напоминает поле боя, главная победа здесь одерживается не над соперником, а над самим собой. ЮНЕСКО описывает тахтиб как короткое ненасильственное противостояние двух участников с палками под музыкальное сопровождение.

Особенно широко этот вид спорта распространен в Верхнем Египте. Тахтиб часто демонстрируют на свадьбах, народных праздниках, религиозных и общественных мероприятиях. Во время поединка участники выполняют длинными палками круговые движения, поочередно показывая атакующие и защитные элементы. Главная цель состоит не в том, чтобы нанести сопернику травму, а в том, чтобы продемонстрировать мастерство и умение контролировать силу.

Тахтиб существует одновременно как спорт, танец и культурная традиция. Здесь палка воспринимается не просто как спортивный инвентарь, а как символ мужественности, смелости, достоинства и уверенности в себе. Правила игры требуют от участника не только физической подготовки, но и высокой культуры поведения.

В древности тахтиб был тесно связан с боевой подготовкой. Со временем традиция изменилась, превратившись в спортивное и праздничное представление, вобравшее в себя элементы танца и сценического искусства. Сегодня тахтиб считается одной из самых узнаваемых нематериальных культурных традиций Египта. В 2016 году ЮНЕСКО включила его в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Особую роль в тахтибе играет музыка. Именно ритм определяет движения участников и делает зрителей частью происходящего. Поэтому называть тахтиб просто "боем на палках" было бы неправильно. Это одновременно спектакль, поединок и живая традиция, сохранившая дух древнего Египта.

Так же, как Египет известен своими пирамидами, фараонами и древними храмами, тахтиб остается одной из живых страниц культурной памяти страны. Этот вид спорта напоминает, что история народа может сохраняться не только в камне и архитектуре, но и в движениях человеческого тела, ритме музыки и играх, которые передаются из поколения в поколение.

Напомним, что ранее İDMAN.BİZ рассказывал о польском брейвболе, ирландском хёрлинге и мексиканской пелоте пурепеча.

Агиль Тагиев
İdman.Biz
