Прыжок веры из Assassin's Creed повторили в реальной жизни - ФОТО/ВИДЕО

29 Мая 2026 14:53
Знаменитый "прыжок веры" из серии игр Assassin's Creed впервые был воссоздан в реальных условиях в рамках специального проекта Red Bull и Ubisoft.

Как сообщает İdman.Biz, экстремальные спортсмены выполнили серию трюков, вдохновленных Assassin's Creed Black Flag Resynced.

В съемках приняли участие четыре спортсмена. Они прыгали со скалы в воду, с пиратского корабля в море, с подъемного крана на песок, а также выполняли главный трюк проекта - прыжок в стог сена с большой высоты.

Наибольшее внимание привлек прыжок Доминика Ди Томмазо с высоты 18 метров. Позже Лилу Руэль улучшила результат, прыгнув с отметки 18,1 метра.

По данным организаторов, это достижение стало новым мировым рекордом по высоте прыжка в стог сена. Предыдущим рекордом считался результат в 17 метров.

Организаторы также сообщили, что все трюки были выполнены под контролем специалистов и обошлись без серьезных травм.

Напомним, что "прыжок веры" является одним из самых узнаваемых элементов серии Assassin's Creed. В играх персонаж прыгает с большой высоты и приземляется в стог сена или другую мягкую поверхность.

