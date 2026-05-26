Фарид Гаибов встретился с представителями Special Olympics - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с вице-президентом Европейско-Евразийского регионального офиса Special Olympics по спорту и организационному развитию Мирославом Крогулецем.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе встречи стороны обсудили развитие инклюзивного спорта, реализацию проектов по привлечению к спорту людей с особыми потребностями, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

Во встрече также приняли участие генеральный директор Европейско-Евразийского регионального офиса Special Olympics по спорту и организационному развитию Кшиштоф Круковски, председатель Специального олимпийского комитета Азербайджана Вугар Бехбудов, национальный директор комитета Ровшан Мамедов и советник Мурад Гашимов.