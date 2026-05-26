26 Мая 2026 13:23
В Шуше объединили айкидо и азербайджанский национальный танец - ФОТО

В Шуше представили специальную программу, объединившую элементы айкидо и азербайджанского национального танца.

Как сообщает İdman.Biz, проект "Азербайджано-японский проект айкидо и культурного обмена-2026" был реализован по совместной инициативе Азербайджано-японского центра дружбы и Карабахского учебного центра.

В рамках проекта Карабах посетили приглашенный из Японии мастер айкидо Джуничи Гомита Сенсей, представитель диаспоры и координатор по культурным вопросам Центра международного обмена муниципалитета города Танабе Минара Шукюрова, азербайджанские айкидисты, председатель общественного объединения спортивного клуба Azerbaijan Mugenryu Kobudo Бахтияр Зейналов, а также международный хореограф-балетмейстер Лала Асланова.

Поездка состоялась при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики.

В ходе программы, организованной в Шуше, были объединены тренировки по айкидо и элементы азербайджанского национального танца.

Основной целью проекта названы укрепление спортивных и культурных связей между Азербайджаном и Японией, а также продвижение Карабаха как международной площадки культурного обмена.

İdman.Biz
