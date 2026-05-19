Ученые нашли связь между силой мышц и риском депрессии

Новое научное исследование показало, что физическая сила и регулярные тренировки могут быть связаны с психологическим состоянием человека.

Как сообщает İdman.Biz, ученые пришли к выводу, что люди с низкой силой хвата чаще сталкиваются с риском развития депрессивных симптомов в будущем.

В рамках метаанализа специалисты изучили долгосрочные показатели здоровья более 497 тысяч человек.

Согласно результатам исследования, у участников с наиболее слабыми физическими показателями риск депрессии оказался на 26-42 процента выше по сравнению с людьми, обладающими высокой мышечной силой.

При этом исследователи подчеркивают, что речь не идет о прямой причинно-следственной связи. По мнению ученых, мышечная сила скорее отражает общий уровень физической устойчивости организма и образ жизни человека.

Авторы работы также отметили возможную связь между физической силой и здоровьем мозга. Некоторые исследования показывают, что у физически более крепких людей лучше сохраняются показатели гиппокампа - области мозга, отвечающей за память и эмоциональное состояние.

Специалисты считают, что регулярная физическая активность может помогать нервной системе, повышать эмоциональную устойчивость и поддерживать психологическое здоровье с возрастом. При этом ученые отдельно подчеркивают, что спорт не рассматривается как самостоятельный метод лечения депрессии.