В Баку прошла международная конференция по инклюзивным антидопинговым подходам - ФОТО

В Баку прошла международная конференция по инклюзивным антидопинговым подходам

В Баку состоялась международная конференция на тему инклюзивных антидопинговых подходов для женщин и девушек-спортсменок.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло в рамках "Бакинской недели урбанистики" в преддверии 13-й сессии Всемирного форума городского развития ООН (WUF13).

Конференция была организована Азербайджанским национальным антидопинговым агентством (AMADA). В ходе обсуждений участники затронули вопросы гендерного равенства в спорте, формирования инклюзивной, здоровой и безопасной спортивной среды, а также международный опыт антидопинговой политики.

На конференции выступили ректор Азербайджанской спортивной академии Фуад Гаджиев, депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи, представитель Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде и другие местные и зарубежные эксперты.

В рамках пленарных сессий обсуждались создание инклюзивной среды для женщин-спортсменок, факторы риска, образовательные подходы и эффективность гендерно ориентированной антидопинговой политики.

В завершение участники подчеркнули важность продвижения принципов чистого спорта и гендерного равенства.

İdman.Biz
