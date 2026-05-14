14 Мая 2026
RU

Фарид Гаибов назвал сроки полного восстановления городского стадиона Ханкенди

Другое
Новости
14 Мая 2026 15:11
17
Фарид Гаибов назвал сроки полного восстановления городского стадиона Ханкенди

Городской стадион Ханкенди планируют полностью подготовить к эксплуатации до конца лета.

Как сообщает İdman.Biz, об этом журналистам заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

По словам министра, восстановительные работы на арене должны завершиться к августу или сентябрю.

"Стадион Ханкенди будет полностью готов к августу или сентябрю", - подчеркнул Гаибов.

Министр отметил, что определенная задержка в процессе восстановления возникла из-за подготовки арены к соревнованиям по стрельбе из лука в рамках III Игр СНГ.

Кроме того, глава ведомства сообщил, что часть оборудования для стадиона будет доставлена из-за рубежа.

Отметим, что после завершения работ стадион в Ханкенди должен стать одной из ключевых спортивных арен региона.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Эльчин Эминов: "За последние два года ушу в Азербайджане сделало шаг вперед" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Мая 17:43
Другое

Эльчин Эминов: "За последние два года ушу в Азербайджане сделало шаг вперед" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО

İdman.Biz поговорил с семикратным чемпионом Европы и главным тренером сборной Азербайджана по ушу

Фарид Гаибов провел 26-ю встречу с представителями спортивных федераций - ФОТО
12 Мая 22:14
Другое

Фарид Гаибов провел 26-ю встречу с представителями спортивных федераций - ФОТО

В ходе встречи был затронут план развития города Газах как спортивной столицы 2026 года
Сборная Азербайджана вернулась с чемпионата Европы по ушу с 15 медалями
12 Мая 12:58
Другое

Сборная Азербайджана вернулась с чемпионата Европы по ушу с 15 медалями - ФОТО

Команда завоевала семь золотых наград на турнире во Франции

Шамсаддин Аббасов: “Комментатор, как и судья, одна из самых неблагодарных профессий в футболе” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
12 Мая 12:06
Другое

Шамсаддин Аббасов: “Комментатор, как и судья, одна из самых неблагодарных профессий в футболе” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Интервью со спортивным комментатором и директором отдела новостей и социальных медиа CBC Sport
Азербайджанская делегация посетила турецкую Сакарью
11 Мая 17:55
Другое

Азербайджанская делегация посетила турецкую Сакарью - ФОТО

Делегация ознакомилась с инфраструктурой Сакарьи в рамках программы обмена специалистами

Дильгам Сеидзаде: “Капоэйру путают с брейк-дансом, но в основе всегда остается бой” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
11 Мая 11:59
Другое

Дильгам Сеидзаде: “Капоэйру путают с брейк-дансом, но в основе всегда остается бой” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Интервью с помощником главного тренера сборной Азербайджана по капоэйре

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"
11 Мая 16:15
Мировой футбол

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

Главный тренер "Атлетико" признал силу чемпиона Испании и напомнил о двух победах своей команды

Стал известен весь кард турнира UFC в Баку
11 Мая 17:01
ММА

Стал известен весь кард турнира UFC в Баку

В бакинском турнире примут участие два представителя Азербайджана, один из них сразится в предварительном, другой в основном карде