Фарид Гаибов назвал сроки полного восстановления городского стадиона Ханкенди

Городской стадион Ханкенди планируют полностью подготовить к эксплуатации до конца лета.

Как сообщает İdman.Biz, об этом журналистам заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

По словам министра, восстановительные работы на арене должны завершиться к августу или сентябрю.

"Стадион Ханкенди будет полностью готов к августу или сентябрю", - подчеркнул Гаибов.

Министр отметил, что определенная задержка в процессе восстановления возникла из-за подготовки арены к соревнованиям по стрельбе из лука в рамках III Игр СНГ.

Кроме того, глава ведомства сообщил, что часть оборудования для стадиона будет доставлена из-за рубежа.

Отметим, что после завершения работ стадион в Ханкенди должен стать одной из ключевых спортивных арен региона.