Эльчин Эминов: "За последние два года ушу в Азербайджане сделало шаг вперед" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО

15 медалей, завоеванных национальной командой Азербайджана по ушу на чемпионате Европы, – это один из лучших, если не самый лучший результат в истории этого спорта в стране.

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил главный тренер молодежной сборной Эльчин Эминов.

По словам Эминова, этот результат демонстрирует развитие данного направления в Азербайджане: "Наша сборная представлена спортсменами из разных регионов страны. Есть атлеты из Гянджи, Гейгеля, которые приносят медали. Считаю, что за последние два года этот вид спорта в Азербайджане сделал большой шаг вперед. Мы успешно выступили и на Исламских играх. А 15 медалей чемпионата Европы – наглядное тому подтверждение".

Он отметил, что на этих соревнованиях его особенно впечатлили юниор Тунар Рустамзаде и выступавшие среди молодежи Хаял Ибрагимов и Заур Гулузаде: "Это мои ученики, которые встретились с сильными армянскими соперниками. Все трое одержали победу и достойно представили Азербайджан".

Помимо тренерской деятельности Эльчин Эминов продолжает выступать на соревнованиях и на этом Евро завоевал свой седьмой титул. "Для меня этот чемпионат прошел непросто, потому что мне нужно было готовить спортсменов и самому выходить на поединки. Но после побед наших ребят я тоже смог успешно выступить и стать чемпионом", – заключил он.