Дильгам Сеидзаде: “Капоэйру путают с брейк-дансом, но в основе всегда остается бой” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Капоэйра – один из самых необычных видов единоборств с богатой историей. В Азербайджане она пока не относится к числу самых популярных направлений, однако активно развивается и приносит результаты на международной арене. Совсем недавно азербайджанские капоэйристы вернулись с турнира Bimba Open 2026, проходившего в Мюнхене, с тремя медалями.

Об особенностях этого спорта İdman.Biz рассказал помощник главного тренера сборной Азербайджана по капоэйре Дильгам Сеидзаде.

– Чем капоэйра отличается от других видов боевых искусств?

– Капоэйра появилась в XVI веке. Ее привезли африканские рабы в Бразилию, где она и сформировалась в том виде, в каком мы ее знаем сегодня. Особенность в том, что в ней есть элементы танца. Рабы находились в тяжелых условиях и хотели создать способ борьбы и побега. Но им нужно было делать это так, чтобы хозяева не догадались об их плане. Поэтому в ход пошла музыка, которую исполняли с помощью специального деревянного инструмента с одной струной.

Если во время тренировок издалека замечали надзирателей, то движения превращались в танец. А в нужный момент они могли снова сражаться и пытаться сбежать. Позже, уже в Бразилии, капоэйра была официально признана как вид боевого искусства благодаря мастеру Местре Бимбе. Это направление сочетает элементы разных видов спорта – например, таэквондо и акробатики. Его даже иногда путают с брейк-дансом. Но в соревнованиях главное – именно бой.

– Как капоэйра развивалась в Азербайджане?

– В Азербайджан капоэйра пришла в 90-х годах. Примерно с начала 2000-х ее начали постепенно признавать на государственном уровне, позже появилась федерация. Раньше капоэйра была мало известна, но сейчас ситуация улучшается. Мы участвуем в различных мероприятиях, в том числе при поддержке Министерства молодежи и спорта, а также посольства Бразилии. Недавно министерство отправило нас на турнир в Германию, где мы завоевали две золотые и одну бронзовую медали.

У нас проводятся чемпионаты страны, по их итогам формируется сборная. Лучшие спортсмены участвуют в международных соревнованиях и занимают призовые места. В каждой группе занимаются и мальчики, и девочки. В сборной есть 5-6 сильных спортсменок, которые показывают отличные результаты. Например, одна из них, Мехрибан Гаджибабаева, которая недавно заняла первое место на турнире Bimba Open 2026. Она также становилась чемпионкой Европы.

– Приезжают ли к Азербайджан специалисты из Бразилии?

– Да, у нас проходят батизаду – праздник капоэйры, на который мы приглашаем иностранных гостей (торжественная церемония, на которой новички получают свой первый пояс – Авт.). Например, в последний раз к нам приезжал президент Всемирной федерации.

– В чем польза капоэйры для детей?

– Она очень полезна для позвоночника. Мы равномерно развиваем обе стороны тела, чтобы избежать проблем вроде сколиоза. Также придерживаемся индивидуального подхода к каждому ребенку. Учитываем характер: одному нужно мягкое отношение, другому – более строгая мотивация.

Капоэйра помогает ребенку раскрыться с социальной точки зрения. В детстве я сам был замкнутым, но благодаря этому спорту стал более общительным. Здесь большую роль играет музыка. Есть та, которую мы включаем с проигрывателя, а какую-то исполняем сами. Капоэйру отражает понятие “аше” (имеет африканское происхождение, означает внутреннюю силу и духовный заряд, который ощущается в людях, музыке и движении - Авт.). Когда человек попадает в эту атмосферу, он избавляется от стресса, начинает выражать себя. Это чувствуют даже родители – иногда они присоединяются к тренировкам, для них у нас есть специальные группы. Думаю, именно эта энергия и привлекает людей.