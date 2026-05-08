Хаям Оруджев: "Я поставил себе цель - популяризировать национальные виды спорта" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

8 Мая 2026 16:16
Многие молодые люди интересуются древними национальными видами спорта, однако редко приходят на тренировки на постоянной основе.

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил главный тренер сборной Азербайджана по зорхане и пехлеванской борьбе Хаям Оруджев.

По его мнению, развитие инфраструктуры специально для этих видов спорта помогло бы повысить их популярность. Сейчас он вместе со своими учениками тренируется в зале борьбы Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта. Оруджев отметил, что женщин пока нет в данных видах спорта, однако в будущем он хотел бы их там видеть.

Сам мужчина уже около 20 лет посвящает себя национальным направлениям - является тренером и судьей международного уровня. "Я пришел в зорхану и пехлеванскую борьбу благодаря другу, который увлекался этим. Тогда данные дисциплины в Азербайджане особо развиты не были. Меня привлекли мужской дух и ценности, которые они воспитывают. Поэтому поставил перед собой цель - популяризировать эти направления в стране".

По его словам, в то время в Азербайджане не было местных специалистов, у которых можно было бы учиться. На несколько дней в страну приезжали тренеры из Южного Азербайджана, у которых он и перенимал опыт. Сейчас Оруджев - единственный специалист такого профиля в стране, и свою деятельность ведет на общественных началах. Среди его спортсменов немало тех, кто добился серьезных успехов. "Я благодарен государству и Министерству молодежи и спорта за то, что они оценили мою работу", - заключил он.

