В Баку прошла презентация книги Бориса Хетагурова "50 лет в футболе" - ФОТО

6 Мая 2026 12:50
В Азербайджанской спортивной академии состоялась презентация книги заслуженного врача Бориса Хетагурова "50 лет в футболе".

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, представители спортивной общественности и ветераны футбола.

В ходе церемонии была представлена информация о 50-летней карьере Бориса Хетагурова, а также показан видеоролик, отражающий его профессиональный путь.

Фарид Гаибов отметил: "Такие мероприятия очень важны как для ветеранов, так и для молодежи. Опыт ветеранов необходимо передавать. В книге отражено много интересных событий. Борис Хетагуров долгие годы работал в "Нефтчи" и национальной сборной. Сегодня, когда говорят о спортивной медицине, многие вспоминают именно его".

Вице-президент Национального олимпийского комитета Земфира Мефтахетдинова подчеркнула значение врачей в карьере спортсменов, отметив, что травмы являются неотъемлемой частью большого спорта.

Ветеран футбола, председатель Союза ветеранов футбола Октай Абдуллаев выразил благодарность за поддержку издания книги и пожелал автору представить новую работу в будущем.

Бывший футболист Назим Сулейманов также поделился воспоминаниями о Борисе Хетагурове, подчеркнув его вклад в успехи "Нефтчи" и развитие азербайджанского футбола.

Отметим, что книга "50 лет в футболе" отражает профессиональный путь Бориса Хетагурова и его вклад в спортивную медицину страны.

Лейла Эминова
İdman.Biz
